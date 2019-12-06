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Политика

Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II
Фото: РИА Новости
Британский двор опроверг слухи о возможном отречении королевы Елизаветы II. Об этом пишет издание People со ссылкой на источники.
Представитель принца Чарльза рассказал, что королевская семья не обсуждала подобные решения.
«Нет никаких планов касательно отречения королевы по достижении 95 лет или какого-либо другого возраста», — отмечает источник.
28 ноября сообщалось, что королева Великобритании может отказаться от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. Подчеркивалось, что процесс передачи полномочий якобы уже начался. Одним из доказательств считали то, что Елизавета II стала меньше посещать официальные мероприятия. Там ее замещал 71-летний Чарльз.
Именно он ранее в ноябре якобы надавил на принца Эндрю, чтобы тот сложил свои монаршие обязанности из-за тесных связей с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном.
Елизавета II была коронована в 1952-м. В сентябре 2015 года, пробыв на троне 23 226 дней, она стала самым долгоправящим монархом Великобритании. В 2016-м, после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, Елизавета II была названа самым долгоправящим живым монархом в мире.
Принц Чарльз стал прямым наследником британского трона в 1952 году, когда ему было три года. В 2008 году он был назван самым возрастным наследником короны за всю британскую историю — на тот момент ему было 59 лет.
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Теги:
В мире , Елизавета II , Чарльз Виндзор , Великобритания
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