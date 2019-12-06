Националисты готовят диверсию перед «нормандской» встречей

В Донбассе заявили о готовящейся диверсии перед встречей «нормандской четверки»

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опасаются диверсии со стороны украинских националистов у населенного пункта Петровское в преддверии саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В ведомстве заявили, что располагают информацией о готовящейся националистами диверсии в зоне разведения сил и средств. По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, радикалы могут обстрелять из минометов подконтрольный Украине населенный пункт Богдановка для последующего обвинения ДНР в «агрессии против мирных жителей Донбасса».

«По замыслу организаторов, устроенный радикалами теракт должен вызвать волну протестов среди общественности во всех регионах Украины и спровоцировать население выйти на акцию "Нет капитуляции!" с требованиями прекращения выполнения минских договоренностей», — резюмировал Басурин.

На подконтрольной Киеву территории Донбасса в пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими, пишет «Укринформ». Он пообещал им сделать все необходимое для приближения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к стандартам НАТО

«Наша страна существует благодаря вам», — заявил Зеленский, выступая перед силовиками.