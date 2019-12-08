Трамп высказался об отношениях с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о «прекрасных отношениях» с Ким Чен Ыном

Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне очередных испытаний оружия Пхеньяном . При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, которые были прекращены до саммитов Ким Чен Ына и Трампа.

Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов президентского пула, беспокоится ли он относительно Ким Чен Ына. Трамп добавил, что у него "прекрасные отношения" с северокорейским лидером. При этом Трамп признал, что есть "определенная враждебность" со стороны Северной Кореи.

"Я бы удивился, если бы Северная Корея стала действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось. Он знает, что мне предстоят выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это", — сказал Трамп.

"Я с ним ладил очень хорошо на протяжении трех лет", — заявил президент США.

Трампа просили также прокомментировать заявление постпреда КНДР при ООН Кима Сона, который заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.