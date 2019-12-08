Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»

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Политика

Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс «нормандской встречи» 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках саммита в "нормандском формате" может положительно сказаться на урегулировании конфликта в Донбассе и процедуре обмена пленными, считает эксперт и политический обозреватель Алексей Акутин.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
"Встреча в "нормандском формате" действительно имеет все шансы повлиять на улучшение ситуации в Донбассе. А также ускорить процесс обмена пленными и спровоцировать принятие решений о новых точках разведения сил и средств на линии вооруженного противостояния. Как сказал мой коллега: "Мир изменится после этой встречи", — сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, за годы существования "нормандского формата" антироссийская риторика постепенно начинает отходить на второй план и ряд участников саммита могут поддержать Россию.
"Ситуация за эти годы существенно изменилась. По крайней мере, основные игроки, Германия и Франция, уже не занимают столь однозначную антироссийскую позицию и вполне готовы идти на определенные уступки. Естественно, при сохранении лица. И если Макрон еще стремится остаться где-то посередине, то Меркель вполне созрела к поддержке инициатив Кремля по отношению к Донбассу", — считает Акутин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии 217 
Теги:
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Германия , Нормандия , Франция
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