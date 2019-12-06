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Политика

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
Меркель впервые посетила Освенцим
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати. В сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого она проведет в этом месте памяти несколько часов и почтит память погибших.
"Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц", — информировал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его словам, приезд в Освенцим глав правительств двух стран — это "возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю".
В начале визита в Освенцим Меркель пройдет через ворота с надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает").
Глава правительства Германии возложит цветы у Стены смерти на площади у 11-го блока, где немцы расстреливали заключенных, а также осмотрит музейную экспозицию. Во второй половине дня после выступления с речью в здании так называемой бани, где во время функционирования лагеря его надзиратели регистрировали поступающих узников, Меркель и Моравецкий зажгут памятные свечи у памятника жертвам в Биркенау, установленного между руин двух крупнейших в концлагере газовых камер — месте гибели сотен тысяч человек.
В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, здесь убивали также представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего в этом лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной Армией. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.
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Теги:
В мире , Ангела Меркель , Германия , Освенцим
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