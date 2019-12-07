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Зеленский рассказал, чего ожидает от разговора с Путиным 

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«Хочу результата: Зеленский ждет встречи с Путиным
Фото: Serg Glovny, Globallookpress
Украинский президент хочет конкретного результата, а не дальнейшего планирования событий.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Париже.
«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем»», — заявил он в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Зеленский отметил, что видит настрой российской стороны на плодотворное ведение диалога, поэтому и рассчитывает, что после прошедших ранее обмена задержанными лицами и возвращения военных кораблей Украины на дальнейшее развитие взаимодействия.
Ранее украинский президент рассказал о своем главном страхе перед предстоящим нормандским саммитом в Париже. По его словам, он уже считает победой факт того, что встреча состоится, но опасается, что получится не все.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Крым наш , Путин и Зеленский , Саммит , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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