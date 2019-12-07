«Хочу результата: Зеленский ждет встречи с Путиным

Зеленский рассказал, чего ожидает от разговора с Путиным

Украинский президент хочет конкретного результата, а не дальнейшего планирования событий.

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем»», — заявил он в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Зеленский отметил, что видит настрой российской стороны на плодотворное ведение диалога, поэтому и рассчитывает, что после прошедших ранее обмена задержанными лицами и возвращения военных кораблей Украины на дальнейшее развитие взаимодействия.

Ранее украинский президент рассказал о своем главном страхе перед предстоящим нормандским саммитом в Париже. По его словам, он уже считает победой факт того, что встреча состоится, но опасается, что получится не все.