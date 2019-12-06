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Политика

Украли $100 млн: США ввели санкции против российских хакеров 

Газета.Ru 55 минут назад
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвинили в краже более $100 млн с помощью вредоносной программы Dridex. Госдепартамент объявил о вознаграждении в $5 млн за информацию, которая поможет привести к поимке лидеров Evil Corp. Всего расследование касается 17 частных лиц и семи организаций.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российской организации Evil Corp, занимающейся, по словам американской стороны, киберпреступлениями и отвечающей за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex.
По данным Минфина США, Evil Corp. использовала ПО Dridex для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к краже более $100 млн Параллельно Министерство юстиции США обвинило двух активных членов Evil Corp в уголовных преступлениях, а Госдепартамент объявил о вознаграждении в $5 млн за информацию, которая может привести к поимке лидеров Evil Corp.
Расследование проводилось в тесной координации с британским Национальным агентством по преступности (НКА).
«Это масштабная акция против одной из самых зловредных киберпреступных организаций в мире — российской Evil Corp. Санкции приняты в рамках многолетнего расследования ключевых союзников по НАТО, включая Великобританию», — сказал глава Минфина Стивен Мнучин.
Он добавил, что лидер организации Максим Якубец якобы «оказывает прямую помощь злонамеренным действиям российских госорганов в области киберпреступности».
«Это показывает факт привлечения российскими властями киберпреступников для своих собственных злонамеренных целей», — говорится в комментарии американского ведомства.
Также Минфин уверяет, что Якубец не первый киберпреступник, который связан с российскими властями — 2017 году Минюст предъявил обвинение двум сотрудникам ФСБ России за взлом нескольких миллионов учетных записей пользователей электронной почты Yahoo.
Всего расследование касается 17 частных лиц и семи организаций.
«С 2017 года Якубец работал в ФСБ России. По состоянию на апрель 2018 года Якубец находился в процессе получения лицензии на разрешение работать с секретной информацией. Еще одна ключевая фигура «Корпорации зла» Игорь Турашев. С 2015 года Турашев занимал должность администратора и помогал Якубцу контролировать распространение вредоносного ПО Dridex», — заявляется в сообщении Минфина США.
Кроме того, американское ведомство назвало соучастником данных преступлений жителя Москвы Дениса Гусева и подчеркнуло, что он является генеральным директором шести российских ООО: «Бизнес-Столица», «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО, „Вертикаль“ и „Юником“.
В августе нынешнего года сообщалось, что в Вашингтоне в очередной раз опасаются „вмешательства“ России в выборы президента США в 2020 году. Об этом говорил зампомощника госсекретаря США по кибер— и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.
Дипломат заявил, что американский Госдепартамент якобы имеет ряд доказательств, которые показывают намерение Москвы повлиять на предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах. Он также добавил, что руководители интернет-компаний зафиксировали недостоверные аккаунты якобы имеющие отношение к России.
»Мы также выдвинули обвинения против «Агентства интернет-исследований» и ряда лиц и разъяснили методы, которые они использовали», — указал Стрейер.
Как сообщил дипломат, Вашингтон опасается «вмешательства» со стороны России из-за ранее произошедших инцидентов. Он также напомнил, что Российская Федерация является прямым соперником США в киберпространстве.
При этом чуть ранее глава Белого дома Дональд Трамп опроверг материал издания The New York Times о том, что США в последнее время якобы усилили кибаратаки на системы управления российскими электросетями.
«Это неправда! Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ сегодня. Они сделают или скажут что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» — написал американский лидер в Twitter.
NYT писала, что Соединенные Штаты активизируют цифровые вторжения в российскую электрическую сеть — об этом уже якобы был предупрежден президент России Владимир Путин.
Администрация Трампа использует новые возможности для более агрессивного использования кибер-инструментов, указывалось в статье со ссылкой на нынешних и бывших чиновников правительства.
Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела и никогда не будет иметь отношения к каким бы то ни было кибератакам.
«Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. Мы, наоборот, говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти», — пояснил представитель Кремля.
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Теги:
В мире , Видео , Политика , Статьи , США , Дмитрий Песков , Денис Гусев , Стивен Мнучин , Роберт Стрейер , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , Казначейство США , Госдеп США , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Yahoo , Минфин , НАТО , Великобритания
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