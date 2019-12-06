Киев назвал выборы в Донбассе «практически невозможной миссией»

Украины Глава МИД Вадим Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир возможность выборов в Донбассе.

Гисладоттир, по словам Пристайко, отметила сложность ситуации, с чем согласны в Киеве , пишет «Европейская правда».

Пристайко заявил, что ситуация является «сложной даже с технической точки зрения». Он сказал, что «провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть — это практически миссия невозможна».

Киев сейчас изучает вопрос о том, как далеко удастся продвинуться в подготовке выборов, можно ли обеспечить их честность, прозрачность и есть ли вообще смысл обсуждать их проведение, учитывая продолжающийся конфликт в Донбассе.