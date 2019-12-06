Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
В мире
«Муниципальная стража»: Задумка Зеленского о Донбассе
«Муниципальная стража»: Задумка Зеленского о Донбассе
В мире
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
США
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Шоу-бизнес

Киев назвал выборы в Донбассе «практически невозможной миссией» 

Деловая газета «Взгляд»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир возможность выборов в Донбассе.
Гисладоттир, по словам Пристайко, отметила сложность ситуации, с чем согласны в Киеве, пишет «Европейская правда».
Пристайко заявил, что ситуация является «сложной даже с технической точки зрения». Он сказал, что «провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть — это практически миссия невозможна».
Киев сейчас изучает вопрос о том, как далеко удастся продвинуться в подготовке выборов, можно ли обеспечить их честность, прозрачность и есть ли вообще смысл обсуждать их проведение, учитывая продолжающийся конфликт в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на саммите «нормандской четверки» обсудить вопрос о выборах в Донбассе, подчеркнув, что они должны проходить «по законодательству Украины».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз» Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз» Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой 
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса 1
«Муниципальная стража»: Задумка Зеленского о Донбассе
«Муниципальная стража»: Задумка Зеленского о Донбассе 123
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме 27
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
В Кремле оценили встречу Путина и Зеленского
В Кремле оценили встречу Путина и Зеленского 8
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение