Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку
Шоу-бизнес
Адвокат историка Соколова пожаловался на СИЗО «Бутырка»
Адвокат историка Соколова пожаловался на СИЗО «Бутырка»
Происшествия
На Украине усомнились в разговоре Скабеевой с Зеленским
На Украине усомнились в разговоре Скабеевой с Зеленским
Общество
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Шоу-бизнес

Донбасс обвинил Украину в подмене понятий об особом статусе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
ДНР обвинила Украину в подмене понятий об особом статусе
Фото: РИА Новости
Украина должна провести конституционную реформу с учетом комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, украинские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам Донбасса особого статуса, «пытаясь подменить его понятием "децентрализации"». Никонорова считает, что Киев «откровенно лжет» о соответствии Конституции Украины положениям минских соглашений.
Глава МИД ДНР напомнила, что согласно договоренностям, предоставление особого статуса предусматривает право на языковое самоопределение Донбасса, возможность заключать с Киевом соглашения в сфере экономики и культуры, а также право иметь народную милицию.
Именно эти особенности обязан учитывать официальный Киев, подчеркнула Никонорова. При этом она заявила, что нынешний проект реформы не содержит таких положений, поскольку он предназначен для всей территории страны. «Это попытка подмены понятий. Проще говоря, обман», — резюмировала Никонорова.
Ранее 5 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевские власти готовы провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус. При этом он подчеркнул, что Украина ограничит предоставление дополнительных полномочий региону мерами по децентрализации. «Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — резюмировал Ермак.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик В России показали раскрытый ядерный чемоданчик США ввели новые санкции против россиян и украинцев США ввели новые санкции против россиян и украинцев Путин принял решение по «Силе Сибири-2» Путин принял решение по «Силе Сибири-2»
Комментарии 
Теги:
В мире , Наталья Никонорова , Андрей Ермак , МИД , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку
Суд взыскал с Киркорова сотни тысяч евро за ипотеку 1
Адвокат историка Соколова пожаловался на СИЗО «Бутырка»
Адвокат историка Соколова пожаловался на СИЗО «Бутырка» 4
На Украине усомнились в разговоре Скабеевой с Зеленским
На Украине усомнились в разговоре Скабеевой с Зеленским 11
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой 15
Бутина пообещала США «наш ответ Чемберлену»
Бутина пообещала США «наш ответ Чемберлену» 51
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение