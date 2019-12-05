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Наука и техника

Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ 

Рамблер 30 минут назад
Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ
Фото: Reuters

Страхование вкладов россиян захотели изменить

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.

Болгария ответила на ультиматум Путина

Начало строительства газопровода «Турецкий поток» в Болгарии было задержано из-за необходимости проведения обязательных процедур.

База разведчиков РФ найдена во Франции

globallookpress.com
Представители российских спецслужб использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе.

Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ

5 декабря не только российский премьер-министр Дмитрий Медведев стягивал на себя внимание СМИ. В это же время в Минске президент Белоруссии выступил с обращением к депутатам палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

Украина согласилась дать Донбассу особый статус

REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украина готова провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус.

Решена судьба отеля Ротару в Крыму

Отель «Вилла София» в Ялте закрыт на ремонт, продавать его певица София Ротару не планирует. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки сообщила «Страна.ua».

Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга

Участник нападения на дом шансонье застрелил своего подельника, когда бандиты обсуждали совершенное преступление.

В России станет сложнее получить водительские права

Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения.

Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным

Власти Крыма объявили среду, 31 декабря выходным днем, рабочий день в республике переносится на субботу, 28 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт

Врач-диетолог в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заявила, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин обречён на смерть, если в ближайшее время не займётся собой.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Аксенов , София Ротару , Михаил Круг , Госдума , ГИБДД , РИА Новости , Reuters , Болгария , Франция
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