Пока вы не уснули: во Франции нашли базу разведчиков РФ 

Страхование вкладов россиян захотели изменить
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Болгария ответила на ультиматум Путина
Начало строительства газопровода «Турецкий поток» в Болгарии было задержано из-за необходимости проведения обязательных процедур.
База разведчиков РФ найдена во Франции
globallookpress.com
Представители российских спецслужб использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе.
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
5 декабря не только российский премьер-министр Дмитрий Медведев стягивал на себя внимание СМИ. В это же время в Минске президент Белоруссии выступил с обращением к депутатам палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.
Украина согласилась дать Донбассу особый статус
REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украина готова провести конституционную реформу согласно минским соглашениям и предоставить Донбассу особый статус.
Решена судьба отеля Ротару в Крыму
Отель «Вилла София» в Ялте закрыт на ремонт, продавать его певица София Ротару не планирует. Об этом со ссылкой на источник в окружении артистки сообщила «Страна.ua».
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Участник нападения на дом шансонье застрелил своего подельника, когда бандиты обсуждали совершенное преступление.
В России станет сложнее получить водительские права
Госавтоинспекция планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач, которые будут касаться основ безопасного вождения.
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Власти Крыма объявили среду, 31 декабря выходным днем, рабочий день в республике переносится на субботу, 28 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Врач-диетолог в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заявила, что сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин обречён на смерть, если в ближайшее время не займётся собой.