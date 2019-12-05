Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию вынуждают признаться в крушении малайзийского боинга MH17, к которому она не имеет отношения. Министр подчеркнул, что при этом Москву никто не позвал в международную следственную группу, которая занимается расследованием этой трагедии.
«Когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: «Вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием»», — сказал Лавров в видео, опубликованном в telegram-канале «Пул №3».
Он отметил, что факты, которые предоставляет Россия, по количеству и качеству перебивают любые другие вклады, которые вносят другие страны. Лавров добавил, что до сих пор не предоставлены данные с записями украинских диспетчеров и спутниковые снимки США.
Ранее Лавров пообещал предоставить Малайзии имеющиеся данные по крушению Boeing 777 компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщает RT.