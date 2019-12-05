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«Человек посередине»: Зеленский попал на обложку журнала Time 

Вести.Ru + ещё 9 2 часа назад
Зеленский попал на обложку журнала Time
Фото: unian.net
Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского журнала TIME. Под его снимком написано, что он — "человек посередине", оказавшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
На странице TIME в Facebook сообщается, что Зеленский появится на "международной обложке" журнала, который выйдет 16 декабря 2019 года. Статья, посвященная ему, называется "Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира".
Журналист, который брал интервью у украинского главы, отметил, что в последний раз видел его восемь месяцев назад. За это время Зеленский изменился — "постарел", "был уставшим", "уловил напряжение политической жизни" (имеется в виду цинизм).
В статье отмечается, что американские демократы считают ныне действующего украинского президента жертвой превышения полномочий Трампа, а республиканцы — ключевым свидетелем его невиновности.
Стоит отметить, что в истории это первый случай, когда на обложку журнала TIME попадает президент Украины.
В апреле 2019 года на обложке журнала Time появился человек, похожий на Владимира Путина. На иллюстрации стоял мужчина, опирающийся на Землю с расставленными указателями.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Журнал Time
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