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Оружие

Украинских депутатов отправят учиться в США 

Lenta.ru 54 минуты назад
Украинских депутатов отправят учиться в США
Фото: телеграм-канал «Слуга Народу»
Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» с 2020 года будут проходить обучение в США. Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
«"Американскому Трускавцу" быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса "Open Word"», — говорится в сообщении.
Пройти обучение в США предлагают народным депутатам от всех парламентских фракций, которые были впервые избраны в Раду. В партии президента Украины Владимира Зеленского отметили, что в США полетят более 300 парламентариев.
По словам заместителя главы фракции «Слуги народа» Евгении Кравчук, украинским депутатам важно увидеть, как работают американские институции. «Ведь они существуют независимо от того, кто у власти. Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия.
Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина», — отметила она.
В ноябре опрос украинского фонда «Демократические инициативы» показал, что украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. В то же время не удовлетворены работой парламентского корпуса 47 процентов жителей Украины.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , США
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