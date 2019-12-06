Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва возмущена "маршем" на Крым
Москва возмущена "маршем" на Крым
Политика
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма
В мире
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба
Происшествия

В ЕС заявили о «критическом моменте» для иранской сделки 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
В ЕС заявили о «критическом моменте» для иранской сделки
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
ЕС по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене заявил о "критическом" моменте для сделки и призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов на эскалацию ситуации, говорится в заявлении от имени председателя комиссии.
Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе прошла в пятницу в Вене на уровне политдиректоров.
"Эта встреча проходит в критический момент. Участники признали, что Иран выполнял свои ядерные обязательства в течение 14 месяцев после вызывающего сожаления выхода США из соглашения и повторного введения американских санкций, которые не позволили Ирану в полной мере воспользоваться преимуществами от отмены санкций", — говорится в заявлении, распространенном дипслужбой ЕС.
Участники выразили "серьезную озабоченность" недавними действиями Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД.
"Все участники подчеркнули ключевое значение полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, а также решимость продолжать все усилия по его сохранению", — говорится в нем.
Комиссия также "настоятельно призвала Иран предпринять все необходимые шаги для полного выполнения своих ядерных обязательств и избегать дальнейших эскалационных шагов в этом отношении".
Отдельно в заявлении отмечается, что стороны "приняли к сведению последние события, касающиеся установки "Фордо" и выразили "решительную поддержку усилиям России по продолжению реализации проекта "стабильный изотоп".
Ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо приостановлен из-за начала обогащения урана на нем. Посольство Ирана в Москве заявляло при этом, что работа по стабильным изотопам на объекте в Фордо может быть возобновлена после устранения технических проблем.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Час расплаты: под США задымилась долговая бомба Час расплаты: под США задымилась долговая бомба "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести "Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Комментарии 
Теги:
В мире , Санкции , ЕС , Росатом , Вена , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва возмущена «маршем» на Крым
Москва возмущена «маршем» на Крым 77
Россию могут признать спонсором терроризма
Россию могут признать спонсором терроризма 312
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 208
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба 32
Дочка Лободы проговорилась о братике
Дочка Лободы проговорилась о братике
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение