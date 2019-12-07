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Зеленский заявил о «ментальной стене» на границе c Донбассом 

РИА Новости + ещё 10
Зеленский определил «самое страшное» на Донбассе
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ментальная стена" на границе с Донбассом уже существует, но ее надо преодолевать.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
"А что, сейчас нет стены? (Есть — ред.), только она живая, и гибнут люди. Она есть, есть минная стена. А самое страшное — ментальная стена", — заявил Зеленский эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По словам украинского президента, очень многие люди "советские", и они "в целом не понимают, что происходит". "Я понимаю. Это страшное ощущение, поэтому и едем на встречу (в Париж — ред.)", — отметил глава государства.
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Теги:
В мире , Безопасность , Саммит , Суд ООН , Владимир Зеленский , Андрей Ермак
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