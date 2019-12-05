Украина запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

Украина намерена запретить выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом заявил агентству УНИАН глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

Ввести запрет планируется с 1 марта 2020 года. Таким образом, пояснил Погорельцев, Киев приостановит действие соглашений с Россией об условиях безвизовых поездок, заключенных с 1997 по 2011 год.

Выезжать в Россию украинцы смогут, как и в другие страны, по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту, удостоверению личности моряка или члена экипажа.

По словам Погорельцева, такая мера вызвана тем, что ежегодно растет число подделок документов — как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов. В свидетельстве о рождении нет фотографии, так что по нему нельзя идентифицировать ребенка, а это создает угрозу незаконного вывоза детей. Во внутреннем паспорте нет информации о личности латиницей, что не позволяет проверять владельца паспорта по базам компетентных органов Украины и Интерпола , а также автоматически считывать информацию при прохождении погранконтроля. Кроме того, у внутренних паспортов низкая степень защиты, добавил представитель МИД.

Упрощенный режим поездок украинцев в Россию он назвал "неадекватной угрозой национальной безопасности".