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Украина намерена запретить выезжать в Россию по внутренним паспортам 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Украина запретит выезд в Россию по внутренним паспортам
Фото: РИА Новости
Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом заявил агентству УНИАН глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Ввести запрет планируется с 1 марта 2020 года. Таким образом, пояснил Погорельцев, Киев приостановит действие соглашений с Россией об условиях безвизовых поездок, заключенных с 1997 по 2011 год.
Выезжать в Россию украинцы смогут, как и в другие страны, по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту, удостоверению личности моряка или члена экипажа.
По словам Погорельцева, такая мера вызвана тем, что ежегодно растет число подделок документов — как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов. В свидетельстве о рождении нет фотографии, так что по нему нельзя идентифицировать ребенка, а это создает угрозу незаконного вывоза детей. Во внутреннем паспорте нет информации о личности латиницей, что не позволяет проверять владельца паспорта по базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также автоматически считывать информацию при прохождении погранконтроля. Кроме того, у внутренних паспортов низкая степень защиты, добавил представитель МИД.
Упрощенный режим поездок украинцев в Россию он назвал "неадекватной угрозой национальной безопасности".
"Поэтому этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов, прежде всего граждан Украины, путешествующих в и из России", — заключил Погорельцев.
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Теги:
В мире , Украина , МИД , Правительство Украины , Интерпол , УНИАН , Киев
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