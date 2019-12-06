«Стило ожидать»: Украинцев ждет новое неудобство с РФ

«Дополнительное неудобство». Украинцам могут разрешить выезжать в Россию только по загранпаспортам

Россию с Украины по загранпаспорту: в Киеве рассказали о новых возможных правилах выезда в нашу страну. Об этом со ссылкой представителя украинского МИДа сообщило агентство УНИАН.

Киевлянка Виктория получила загранпаспорт пять лет назад, так что у нее проблем с въездом в Россию не будет. И все равно она признает, что событие знаковое. Мы ездили друг к другу в гости, как к себе домой, с 1997 года. Но четыре года назад Украина запретила россиянам въезд по российским внутренним паспортам. Хотя, кстати, и раньше были те, кто предпочитал брать с собой «загранник», потому что штамп во внутреннем паспорте от озорного украинского пограничника — вещь малоприятная.

Теперь и украинцам могут разрешить выезжать в Россию только по заграничным документам. Возможно, это произойдет уже в марте. И это инициатива Киева, Москва со своей стороны пока ничего не запрещала и не планировала. На Украине традиционно объясняют все мерами безопасности. Но проблема не такая страшная, считает Виктория.

«Это, конечно, затруднит въезд в Россию граждан Украины, которые там работают, у которых там родственники. Но этого стоило ожидать, рано или поздно это бы произошло. А этот въезд, мне кажется, это еще осталось с СССР, и люди так привыкли. Но пора же что-то менять! Но я не думаю, что это так уж смертельно. Ну, один год отпразднуют здесь, порознь — ничего страшного. А оформить загранпаспорт позже как бы не проблема, тем более есть оформление в срочном порядке, это не намного дороже».

Кстати, о цене. Оформить загранпаспорт на Украине стоит около тысячи гривен. В рублях для сравнения это 2,5 тысячи. Но средняя зарплата в стране — около 9 тысяч гривен. Так что трата, хоть и разовая, но существенная. Но дело еще в том, что у многих молодых работающих украинцев загранпаспорта уже есть. Особенно массово их стали получать после отмены виз с Европой. А вот среди тех, у кого нет — население в возрасте. Средняя же пенсия в стране — около 3 тысяч гривен, и отдать треть за документ — это уже проблематично.

Сколько сейчас украинцев без загранпаспортов, точных данных нет. Но два года назад были сообщения, что этот документ отсутствует у 66% населения. Кстати, цифра, сопоставимая с Россией: у нас без загранпаспортов живут около 70%. Для Украины это около 27 млн человек, которым осложнят въезд в Россию. Ситуацию комментирует глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава.

Александр Кава, глава киевского Центра политического и экономического анализа: «Просто имитация бурной деятельности, и не более того. Для граждан Украины это просто будет дополнительное неудобство. Знаете, когда власть не может ничего созидательного сделать, тогда начинаются деструктивные инициативы. Это одна из таких деструктивных инициатив от власти Зеленского. И как всегда, будет, что „проблемы индейцев вождя не беспокоят“, то есть кто из граждан не успеет сделать загранпаспорт, значит, не поедет».

Только в первой половине года, по данным ФСБ, в Россию въехали 164 тысячи украинцев, и это только те, кто отправился к нам на работу. А есть еще учащиеся и те, кто уже проживает в России, периодически возвращаясь на родину. Общее количество более-менее постоянно живущих в России украинцев неизвестно. Но это явно миллионы, а еще есть те, кто ездит в гости к родственникам.

Хотя многие приезжают в Россию из непризнанных республик, а у них проблем с выездом и въездом нет. И тем не менее многим придется сделать загранпаспорта, в том числе и детям, потому что МИД Украины планирует запретить проезд по свидетельствам о рождении. Впрочем, надо отдавать себе отчет, что пока все это заявления одного из директоров департамента министерства. А там уже давно много чего говорят, например о планах ввести визы для въезжающих россиян. Но пока дальше слов дело не шло.