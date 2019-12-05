Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз»

Арестанты в американских тюрьмах занимаются изготовлением комплектующих для ракет «Томагавк», заявил отбывающий срок в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут

«Чтобы занять себя чем-то, в тюрьме можно работать. Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет «Томагавк», здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз», — рассказал Бут агентству РИА «Новости».

По словам Бута, некоторые заключенные, повысившие квалификацию во время отбывания наказания, не могут найти работу после освобождения.

«Найти работу в здешней округе нелегко, тут одни заповедники и две федеральные тюрьмы, других работодателей почти нет. Но есть же основной завод комплектующих для ракет — привычная работа, в которой он уже ас. Он идет на завод, а там ему говорят — извините, принять вас не можем, у вас же судимость», — поделился бизнесмен.

Он добавил, что заключенные и сотрудники тюрьмы устали от антироссийской пропаганды с центральных каналов США.

«Заключенные, да и сотрудники тюрьмы, когда смотрят это все по телевизору, только мычат и руками разводят — слов уже давно нет никаких. Здесь, в тюрьме, почти никто уже давно не воспринимает эту клоунаду всерьез. Мне говорят — не думай об этом, это не настоящая Америка. Это просто игры той части политиков, которые «повернуты» на свержении [президента США Дональда] Трампа», — отметил Бут.

Он отметил, что в США 90% дел заканчиваются сделкой со следствием в обмен на меньшие сроки, из-за чего стало привычным «стучать» друг на друга. По его словам, подобные процессы затронули в том числе окружение американского лидера, которое также «сдает» Трампа при каждой возможности.