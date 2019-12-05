Пусть Россия войдёт в НАТО вместе с Крымом: эксперты Handelsblatt дали совет Трампу

Чтобы обеспечить безопасность на европейском пространстве, Дональд Трамп должен пойти на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО, пишут эксперт Маргарита Матиопулос и политик Денис Макшейн в своей статье для Handelsblatt. Такой шаг, по их словам, усилит НАТО, позволит возобновить переговоры о ядерном разоружении, а также поспособствует созданию трёхстороннего диалога между США, Россией и Китаем.

На сегодняшний день в Европе нет лидера, пишут эксперт Маргарита Матиопулос и британский политик Денис Макшейн в своей статье для Handelsblatt. Германия занимает выжидательную позицию, Великобритания слишком занята брекситом, и лишь только Эммануэль Макрон готов мыслить глобально. Он говорит о беспокоящем состоянии европейской обороны и требует «новой архитектуры безопасности между ЕС и Россией». При этом европейская архитектура безопасности, встроенная в оборонительную архитектуру России, означала бы конец НАТО, отмечают авторы.

По мнению Матиопулос и Макшейна, «заигрывания» Макрона с Путиным, его провокационные слова о «смерти мозга» НАТО и его сомнения в пункте о коллективной безопасности являются выражением беспокойства по поводу того, что США не поддержат европейцев в случае нового кризиса в Европе. В этом заключается шанс Дональда Трампа: сейчас он может основать новую «восточную политику» США, основанную на реализме, а не на выдавании желаемого за действительное. Трампу, как противнику идеологизации и интервенционизма, следует пойти на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО: Россия же, в свою очередь, обяжется прекратить агрессию против Украины.

Таким образом, Дональд Трамп может начать новую главу в российско-американских отношениях и заключить новый «альянс мира» с Россией, в рамках которого Вашингтон и Москва будут вместе отвечать за европейскую безопасность, пишут авторы статьи. Такой альянс позволит превратить НАТО в оборонительный блок от Лиссабона до Владивостока и возобновить переговоры по ядерному разоружению. Кроме того, новый альянс может стать частью будущего трёхстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, учитывая, что эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в 21 веке.

Авторы подчёркивают, что обязательным условием для успеха такого альянса является решительная дипломатия в рамках нормандского формата и выполнение Минских договорённостей. По их мнению, президент Зеленский должен дать понять, что Киев признает вхождение Крыма в состав России в обмен на реинтеграцию Донбасса в состав Украины без особого статуса. В результате появится возможность снятия антироссийских санкций и возвращения России в состав G7.

Матиопулос и Макшейн пишут, что положения договора нового альянса должны остаться теми же, что и в нынешнем договоре НАТО, с дополнительным пунктом о том, что члены альянса могут придерживаться различных позиций по политике безопасности за пределами европейского региона. Кроме того, у блока должна появиться дополнительная штаб-квартира в России.

Авторы статьи считают, что новый альянс соответствует интересам США, России и Европы: он сделает НАТО сильнее, поскольку Россия из соперника превратится в гаранта европейской безопасности. Более того, новая «разрядка» уравновесит сближение России с Китаем и побудит Пекин к участию в трёхстороннем диалоге о ядерном разоружении.