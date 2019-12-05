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Оценено развитие дискуссии с участием России по делу MH17 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Стало известно о развитии дела MH17 с участием России
Фото: Reuters
Посол Австралии в России Грейм Михан рассказал о позитивной тенденции в дискуссии между его страной, Россией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы провели встречи, и надеемся, что этот процесс будет продолжен», — сказал дипломат.
Он добавил, что такая встреча также пройдет в декабре 2019 года. По его словам, Австралия очень рада позитивному развитию дискуссии.
Ранее в ноябре Совместная следственная группа обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о крушении «Боинга». Следствие хочет выяснить, была ли связь между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и высокопоставленными российскими чиновниками.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о крушении «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Теги:
В мире , Австралия , Нидерланды
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