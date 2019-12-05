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В мире

Украинцев позвали на новый Майдан 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Украинцев призвали выйти на майдан Незалежности в преддверии встречи лидеров стран «нормандской четверки». Призыв, подписанный руководителями партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голоса», на своей cтранице в Facebook депутат Верховной рады Андрей Парубий.
Обращене поддержали бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр страны Юля Тимошенко и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в сообщении.
Оппозиционеры уверены, что Украина должна продолжать двигаться выбраны европейским и евроатлантические курсом, а также добиваться «деоккупации Крыма». При этом выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, по их мнению, необходимо отложить «до выполнения условий по безопасности».
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму. Он планирует предложить трехсторонние переговоры на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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