Украинцев позвали на новый Майдан

Андрей Парубий. Украинцев призвали выйти на майдан Незалежности в преддверии встречи лидеров стран «нормандской четверки». Призыв, подписанный руководителями партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голоса», на своей cтранице в Facebook депутат Верховной рады

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры уверены, что Украина должна продолжать двигаться выбраны европейским и евроатлантические курсом, а также добиваться «деоккупации Крыма». При этом выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, по их мнению, необходимо отложить «до выполнения условий по безопасности».