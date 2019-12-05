Китайская газета рассказала о «воинственности» россиян

Сегодня в Китае многие называют жителей России «воинственным народом». Почему так происходит, попыталось разобраться китайское издание Sohu

Издание напомнило, что во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла завоевать большие территории площадью 25 млн кв. км, из которых сейчас владеет 17 млн кв. км.

Автор статьи также отметил суровый климат на большей части страны, к которому приспособились жители России, и сравнил русскую зиму с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.

В частности, в 1707 году шведы были полностью побеждены из-за морозов «русской зимы». Морозы не дели победить в 1812 году и Наполеону, а также стали одной из причин провала «блицкрига» во время Второй мировой войны, отмечает издание.

«Россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова», — подчеркивается в статье.