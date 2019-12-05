Китайская газета рассказала о «воинственности» россиян 

Сегодня в Китае многие называют жителей России «воинственным народом». Почему так происходит, попыталось разобраться китайское издание Sohu.
Издание напомнило, что во времена Российской империи и Советского Союза страна смогла завоевать большие территории площадью 25 млн кв. км, из которых сейчас владеет 17 млн кв. км.
Автор статьи также отметил суровый климат на большей части страны, к которому приспособились жители России, и сравнил русскую зиму с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.
В частности, в 1707 году шведы были полностью побеждены из-за морозов «русской зимы». Морозы не дели победить в 1812 году и Наполеону, а также стали одной из причин провала «блицкрига» во время Второй мировой войны, отмечает издание.
«Россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова», — подчеркивается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее китайское издание Sohu отметило, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны: проблема численности населения, трудности в управлении из-за многонационального состава страны, слабое развитие экономики и развитие в условиях сложной международной обстановки.