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База разведчиков РФ найдена во французских Альпах 

Newsru.com 16 минут назад
База разведчиков РФ найдена во Франции
Фото: globallookpress.com
Разведчики из Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. На след 15 россиян западные спецслужбы вышли при расследовании покушения на Скрипалей.
Об этом сообщает французская газета Le Monde, которая отмечает, что данные разведчики действовали в Болгарии, Молдове, Черногории и ряде других стран, но только не во Франции.
По данным издания, в качестве тайного прибежища в период с 2014 года по 2018 год россияне выбирали небольшие французские города на юго-востоке страны, в том числе Шамони и Эвиан-ле-Бен.
Изъять оружие или другие улики представители западных спецслужб не смогли, отмечает Le Monde.
Ранее News.ru сообщал, что восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Также жертвами стали сын предпринимателя и директор его фирмы. Отравление случилось в апреле 2015 года. Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. Позже в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество.
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Теги:
В мире , Армия , Генштаб , ГРУ , Le Monde
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