Трамп обратился с просьбой к Зеленскому

Трамп в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя

Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года просил оказать услугу для Соединенных Штатов, а не для себя. Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter. "Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", — написал Трамп. После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям. "Демократы должны извиниться перед американцами!" — заявил американский лидер. В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена , в обмен на финансовую и военную помощь.

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