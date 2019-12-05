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Трамп в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года просил оказать услугу для Соединенных Штатов, а не для себя. Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter.
"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", — написал Трамп.
После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.
"Демократы должны извиниться перед американцами!" — заявил американский лидер.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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