Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
В мире

В Пекине началось заседание российско-китайского комитета дружбы 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Началось заседание российско-китайского комитета дружбы
Фото: РИА Новости
Двенадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития началось в Пекине в четверг, 5 декабря.
Отмечается, что сопредседателем с российской стороны является уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, спецпредседатель с китайской стороны — зампред Всекитайского комитета Народного-консультативного совета Китая Ся Баолун.
«Я ожидаю, что мы добьёмся плодотворных результатов в ходе этого заседания», — цитирует РИА Новости Ся Баолуна.
Он добавил, что таким образом будет внесён вклад в развитие российско-китайского партнёрства.
4 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в сфере стратегической безопасности в соответствии с ключевыми интересами обеих стран.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
RT на русском: последние новости
В КНДР заявили о риске вооружённого конфликта с США В КНДР заявили о риске вооружённого конфликта с США Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР 
Теги:
В мире , Николай Патрушев , Борис Титов , Совет безопасности РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 19
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 268
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции 17
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт 3
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение