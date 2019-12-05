Супруги вместе выносили общего ребенка

Лесбийская пара из английского города Колчестер, графство Эссекс, стала первыми родителями, которые выносили ребенка вдвоем благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает издание The Mirror.

Джасмин Френсис-Смит (Jasmine Francis-Smith) познакомилась с Донной (Donna) онлайн в 2014 году. В 2018 году они поженились.

30 сентября 28-летняя Джасмин родила сына Отиса (Otis). Ей пересадили яйцеклетку, которую забрали из организма 30-летней Донны. Врачи сначала извлекли яйцеклетку, затем оплодотворили ее, снова поместили в организм женщины на 18 часов, а затем пересадили ее партнерше.

Женщины заявляют, что процедура совместного вынашивания ребенка эмоционально сблизила их. Они подчеркнули, что обе имеют особенную связь с Отисом.

Доктора утверждают, что это первая в мире процедура «совместного материнства», при которой в вынашивании плода задействованы оба родителя. Защитники процедуры считают, что такой способ дает эмбриону дополнительные питательные вещества.

Ранее сообщалось, что мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Они хотят, чтобы это были девочки-близнецы.