Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
В мире
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
Украина
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Криминал

Супруги вместе выносили общего ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Супруги вместе выносили общего ребенка
Фото: Anecova
Лесбийская пара из английского города Колчестер, графство Эссекс, стала первыми родителями, которые выносили ребенка вдвоем благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает издание The Mirror.
Джасмин Френсис-Смит (Jasmine Francis-Smith) познакомилась с Донной (Donna) онлайн в 2014 году. В 2018 году они поженились.
30 сентября 28-летняя Джасмин родила сына Отиса (Otis). Ей пересадили яйцеклетку, которую забрали из организма 30-летней Донны. Врачи сначала извлекли яйцеклетку, затем оплодотворили ее, снова поместили в организм женщины на 18 часов, а затем пересадили ее партнерше.
Женщины заявляют, что процедура совместного вынашивания ребенка эмоционально сблизила их. Они подчеркнули, что обе имеют особенную связь с Отисом.
Доктора утверждают, что это первая в мире процедура «совместного материнства», при которой в вынашивании плода задействованы оба родителя. Защитники процедуры считают, что такой способ дает эмбриону дополнительные питательные вещества.
Ранее сообщалось, что мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Они хотят, чтобы это были девочки-близнецы.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Меркель объяснила высылку российских дипломатов Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Комментарии 4 
Теги:
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела 560
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым 538
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО 10
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов 6
Лобода намекнула на третью беременность
Лобода намекнула на третью беременность
Видео
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение