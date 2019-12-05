Загадочную смерть девушки связали с японским препаратом

Загадочную смерть 19-летней девушки связали с приемом японского препарата

Жительница английского города Бостон Грейс Броклсби (Grace Brockelsby), предположительно, покончила жизнь самоубийством после приема нелицензированного японского препарата. Об этом сообщает Mirror.

19-летняя девушка скончалась после того, как ее сбил грузовик на проезжей части. За несколько часов до этого она посещала больницу для прохождения психиатрической экспертизы, так как имела проблемы с психическим здоровьем. Следствие установило, что Грейс также принимала японский препарат для снятия тревожности, которое не было лицензировано в Великобритании и мог вызвать многочисленные побочные эффекты, в том числе и нарушение когнитивных способностей.