Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
В мире
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
Украина
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Криминал

Загадочную смерть 19-летней девушки связали с приемом японского препарата 

Lenta.ru 40 минут назад
Загадочную смерть девушки связали с японским препаратом
Фото: lincolnshirelive.co.uk
Жительница английского города Бостон Грейс Броклсби (Grace Brockelsby), предположительно, покончила жизнь самоубийством после приема нелицензированного японского препарата. Об этом сообщает Mirror.
19-летняя девушка скончалась после того, как ее сбил грузовик на проезжей части. За несколько часов до этого она посещала больницу для прохождения психиатрической экспертизы, так как имела проблемы с психическим здоровьем. Следствие установило, что Грейс также принимала японский препарат для снятия тревожности, которое не было лицензировано в Великобритании и мог вызвать многочисленные побочные эффекты, в том числе и нарушение когнитивных способностей.
Однако коронер Линкольншира Пол Смит заявил, что не может в полной мере квалифицировать поступок девушки как самоубийство. В частности, она не оставила никакой записки или заметки для объяснения своих действий. В то же время после просмотра видеозаписи, на которой происшествие было запечатлено, он склонился к тому, что Грейс действовала преднамеренно.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Меркель объяснила высылку российских дипломатов Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия , Пол Смит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела 560
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым 538
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО 10
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов 6
Лобода намекнула на третью беременность
Лобода намекнула на третью беременность
Видео
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение