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Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Китае рассказали о «воинственном народе» в России
Фото: РИА Новости
Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления.
В статье приводится мнение, что Россия — это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров.
Автор обращает внимание на суровые климатические условия в России. Минимальная температура в Сибири зимой может достигать минус 70 градусов. Русская зима сравнивается с "острым кинжалом", который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.
В пример приводится Северная война против Швеции (1700 — 1721), Отечественная война (1812) против Французской империи во главе с Наполеоном и Великая Отечественная война (1941-1945) против Германии во главе с Адольфом Гитлером.
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
По словам автора, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России "волосатиками", поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян "воинственным народом".
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Теги:
В мире , Азия , Китай
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