Глава Польши Анджей Дуда сказал, что не считает Россию врагом для НАТО. Он отметил, что у Североатлантического альянса нет врагов.
При этом вражескими можно назвать террористические организации, добавил он.
Это наш сосед, с которым мы не во всех делах соглашаемся, — подчеркнул он, говоря о РФ.
Он уверен, что объединению необходимо вести переговоры с Москвой, так как она является партнёром альянса, передаёт РИА Новости.
Ранее, как писал News.ru, участники саммита членов НАТО в Лондоне опубликовали итоговое заявление. Они назвали международный терроризм и агрессивные действия России в качестве основных угроз безопасности Альянса.