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Президент Польши не считает Россию врагом НАТО 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Глава Польши Анджей Дуда сказал, что не считает Россию врагом для НАТО. Он отметил, что у Североатлантического альянса нет врагов.
При этом вражескими можно назвать террористические организации, добавил он.
Это наш сосед, с которым мы не во всех делах соглашаемся, — подчеркнул он, говоря о РФ.
Он уверен, что объединению необходимо вести переговоры с Москвой, так как она является партнёром альянса, передаёт РИА Новости.
Ранее, как писал News.ru, участники саммита членов НАТО в Лондоне опубликовали итоговое заявление. Они назвали международный терроризм и агрессивные действия России в качестве основных угроз безопасности Альянса.
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Теги:
В мире , Видео , Европа , Политика , Северный поток 2 , Санкции , Строительство , Законопроекты , Анджей Дуда , НАТО , РИА Новости
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