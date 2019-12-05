Президент Польши не считает Россию врагом НАТО

При этом вражескими можно назвать террористические организации, добавил он.

Это наш сосед, с которым мы не во всех делах соглашаемся, — подчеркнул он, говоря о РФ.

Он уверен, что объединению необходимо вести переговоры с Москвой, так как она является партнёром альянса, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал News.ru, участники саммита членов НАТО в Лондоне опубликовали итоговое заявление. Они назвали международный терроризм и агрессивные действия России в качестве основных угроз безопасности Альянса.