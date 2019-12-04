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«Будет демарш»: Украина не простит Токаеву Крым 

Газета.Ru 44 минуты назад
Украина выразила глубокую обеспокоенность словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что вхождение Крымского полуострова в состав России не является аннексией, и пообещала демарш. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран также разделить точку зрения Токаева.
Киев жестко раскритиковал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о вхождении Крымского полуострова в состав России. По словам пресс-секретаря МИД Украины Катерины Зеленко, украинская сторона глубоко обеспокоена тем, что Токаев отрицает «аннексию» Крыма.
Она напомнила, что Киев всегда рассматривал Нур-Султан как своего партнера и друга, однако слова Токаева противоречат принципам доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и взаимного невмешательства во внутренние дела Украины и Казахстана.
Также, по уверению Зеленко, признание Токаевым легальности присоединения Крыма нарушает общепризнанные нормы международного права, лежащие в основе межгосударственных отношений и зафиксированные в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве.
«Слова президента Казахстана не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года», — пояснила дипломат, и пообещала демарш со стороны МИД Украины.
Искомую фразу Токаев произнес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.
«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул казахский лидер.
Реагируя на это заявление, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран также разделить точку зрения Токаева, передает РИА «Новости».
«Лидерам западных стран стоит взять пример с президента Казахстана в части объективного и справедливого восприятия крымских событий. Никакой аннексии Крыма не было.
Было прямое волеизъявление граждан, прямое желание граждан, был официальный легитимный референдум, в рамках которого абсолютное большинство высказалось за вступление в состав РФ», — пояснил политик.
Стоит отметить, что официально Казахстан не признал Крым частью России. Однако в 2015 году в школьных учебниках полуостров был указан как субъект Российской Федерации.
Посольство Украины тогда направило в казахстанский МИД ноту протеста, потребовав отзыва учебников из школ. Украинские дипломаты заявили, что концепция учебных пособий «противоречит позиции руководства Республики Казахстан, которое неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины».
В результате власти страны решили внести изменения в учебники. Однако пресс-секретарь министерства образования и науки Казахстана Алибек Шокпаров заявил, что учебники с российским Крымом прошли экспертизу и соответствуют госстандарту.
Схожей осторожной позиции придерживается и другая постсоветская республика — Белоруссия. Лидер страны Александр Лукашенко в марте нынешнего года заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским.
«Нет, таких тем не проскальзывало. Благодарен Путину за его понимание моего положения», — отметил он.
«Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит», — подчеркнул белорусский лидер.
Он также заявил, что если Украина считает Крым своей землей, то она должна «воевать и умирать» за полуостров.
Отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией и торговый партнер Москвы в черноморском регионе — Турция.
«Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ», — заявлял ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары, слова же Эрдогана о непризнании Крыма российским турецкий политик назвал искусственно созданной провокацией украинской стороны, приводит его слова турецкое издание Aydinlik.
«Украина определила повестку дня, и это было отражено на пресс-конференции. Эрдоган подчеркнул, что не признает присоединение Крыма к России. Зеленский навязал позицию Турции. Это была обычная провокация», — подчеркнул Перинчек.
Ранее представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов пояснял, что педалирование Эрдоганом темы крымско-татарского народа на встрече с Зеленским в президентском дворце в Анкаре является спекуляцией.
В середине прошлого месяца депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен заявил, что европейские санкции против России не изменят статуса Крыма.
«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.
Позднее Международный институт стратегических исследований, расположенный в Лондоне, назвал Севастополь российским городом. Об этом сообщалось на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.
В ноябрьском номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России. Украинское посольство выразило свое разочарование этим фактом.
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Комментарии 68 
Теги:
В мире , Видео , Статьи , Украина , Георгий Мурадов , Реджеп Эрдоган , Сергей Зырянов , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Бундестаг , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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