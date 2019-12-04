«Будет демарш»: Украина не простит Токаеву Крым

Украина выразила глубокую обеспокоенность словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что вхождение Крымского полуострова в состав России не является аннексией, и пообещала демарш. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран также разделить точку зрения Токаева.

Киев жестко раскритиковал слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о вхождении Крымского полуострова в состав России. По словам пресс-секретаря МИД Украины Катерины Зеленко, украинская сторона глубоко обеспокоена тем, что Токаев отрицает «аннексию» Крыма.

Она напомнила, что Киев всегда рассматривал Нур-Султан как своего партнера и друга, однако слова Токаева противоречат принципам доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и взаимного невмешательства во внутренние дела Украины и Казахстана.

Также, по уверению Зеленко, признание Токаевым легальности присоединения Крыма нарушает общепризнанные нормы международного права, лежащие в основе межгосударственных отношений и зафиксированные в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве.

«Слова президента Казахстана не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года», — пояснила дипломат, и пообещала демарш со стороны МИД Украины.

Искомую фразу Токаев произнес в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул казахский лидер.

Реагируя на это заявление, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов призвал президентов других стран также разделить точку зрения Токаева, передает РИА «Новости».

«Лидерам западных стран стоит взять пример с президента Казахстана в части объективного и справедливого восприятия крымских событий. Никакой аннексии Крыма не было.

Было прямое волеизъявление граждан, прямое желание граждан, был официальный легитимный референдум, в рамках которого абсолютное большинство высказалось за вступление в состав РФ», — пояснил политик.

Стоит отметить, что официально Казахстан не признал Крым частью России. Однако в 2015 году в школьных учебниках полуостров был указан как субъект Российской Федерации.

Посольство Украины тогда направило в казахстанский МИД ноту протеста, потребовав отзыва учебников из школ. Украинские дипломаты заявили, что концепция учебных пособий «противоречит позиции руководства Республики Казахстан, которое неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины».

В результате власти страны решили внести изменения в учебники. Однако пресс-секретарь министерства образования и науки Казахстана Алибек Шокпаров заявил, что учебники с российским Крымом прошли экспертизу и соответствуют госстандарту.

Схожей осторожной позиции придерживается и другая постсоветская республика — Белоруссия. Лидер страны Александр Лукашенко в марте нынешнего года заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским.

«Нет, таких тем не проскальзывало. Благодарен Путину за его понимание моего положения», — отметил он.

«Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также заявил, что если Украина считает Крым своей землей, то она должна «воевать и умирать» за полуостров.

Отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией и торговый партнер Москвы в черноморском регионе — Турция.

«Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ», — заявлял ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары, слова же Эрдогана о непризнании Крыма российским турецкий политик назвал искусственно созданной провокацией украинской стороны, приводит его слова турецкое издание Aydinlik.

«Украина определила повестку дня, и это было отражено на пресс-конференции. Эрдоган подчеркнул, что не признает присоединение Крыма к России. Зеленский навязал позицию Турции. Это была обычная провокация», — подчеркнул Перинчек.

Ранее представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов пояснял, что педалирование Эрдоганом темы крымско-татарского народа на встрече с Зеленским в президентском дворце в Анкаре является спекуляцией.

В середине прошлого месяца депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен заявил, что европейские санкции против России не изменят статуса Крыма.

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.

Позднее Международный институт стратегических исследований, расположенный в Лондоне, назвал Севастополь российским городом. Об этом сообщалось на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В ноябрьском номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России. Украинское посольство выразило свое разочарование этим фактом.