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Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
Фото: РИА Новости
Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании в СБ ООН, а также Эстония осуждают прозвучавшие недавно угрозы со стороны КНДР и по-прежнему выступают за ядерное разоружение Северной Кореи, говорится в заявлении этих государств.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения против КНДР военной силы в случае необходимости. В ответ начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что если США применят против КНДР военную силу, Пхеньян предпримет ответные меры по своему усмотрению, для США они будут "ужасными".
В среду в СБ ООН прошло обсуждение ситуации вокруг КНДР на фоне недавних залпов, которые провела КНДР. Дискуссия прошла в рамках раздела "разное". По итогам к прессе вышли представители стран ЕС в СБ ООН и дипломат от Эстонии.
"Глубоко обеспокоены продолжающимися испытаниями баллистических ракет КНДР, включая запуски ракет 28 ноября", — сказала от лица представителей ЕС постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка.
Она отметила, что действия КНДР нарушают резолюции СБ ООН и подрывают мир и стабильность.
"Мы также осуждаем недавние угрозы, сделанные Северной Кореей партнерам в регионе и за его пределами", — заявила Вронецка.
По ее словам, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Польша и Эстония продолжают призывать КНДР добровольно вступить в переговоры с США, нацеленные на денуклеаризацию. Они также призывают КНДР предпринять конкретные шаги в направлении отказа от всего оружия массового уничтожения и ракетной программы.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг провела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками — 30 секунд. В пятницу КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
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Теги:
В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , Генштаб , ЕС , Совбез ООН , ООН , Бельгия , Германия , КНДР , Польша , Пхеньян , США , Великобритания , Франция , Эстония
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