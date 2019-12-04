«Сейчас никто не атакует»: Польша о том, враг ли РФ

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Отвечая на вопрос журналистов о том, в каком ключе на встрече обсуждалась Россия, польский лидер заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается и считает некоторые действия Москвы недопустимыми.

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует… Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — приводит ТАСС его слова.

По словам Дуды, недопустимо говорить «о каком-то враге на уровне государства». Он добавил, что по отношению к России нет никакой «враждебности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет списка врагов.