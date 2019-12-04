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Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
«Сейчас никто не атакует»: Польша о том, враг ли РФ
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.
Отвечая на вопрос журналистов о том, в каком ключе на встрече обсуждалась Россия, польский лидер заявил, что она является соседом, с которым альянс не всегда соглашается и считает некоторые действия Москвы недопустимыми.
«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует… Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — приводит ТАСС его слова.
По словам Дуды, недопустимо говорить «о каком-то враге на уровне государства». Он добавил, что по отношению к России нет никакой «враждебности».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет списка врагов.
В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
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Теги:
В мире , Армия , Европа , Политика , Анджей Дуда , Йенс Столтенберг , Ярослав Качиньский , НАТО , ИТАР-ТАСС , Польша
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