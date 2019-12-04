В НАТО обвинили Россию в распаде ДРСМД

Лидеры стран НАТО на саммите в Великобритании возложили на РФ ответственность за разрушение ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и заявили, что продолжат предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности.
Мы реагируем в разумном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило ДРСМД и создало значительные риски для евроатлантической безопасности, — говорится в декларации по итогам встречи лидеров стран альянса, текст которой приводит РИА Новости.
Военный эксперт и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире радио Sputnik заявил, что когда на Россию возлагают ответственность за распад соглашения, то пользуются информацией, которую перед выходом из ДРСМД публиковали Соединённые Штаты.
Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.