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Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма 

Lenta.ru 55 минут назад
Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма
Фото: РИА Новости
МИД Украины намерен объявить Казахстану дипломатический демарш из-за недавнего заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Заявление опубликовано официальной странице ведомства в Facebook.
В заявлении говорится, что Украина всегда воспринимала Казахстан как своего партнера и друга, опираясь на двусторонний Договор о дружбе и сотрудничестве от 1994 года. Однако заявление Токаева, считают в украинском министерстве, противоречат задекларированным в документе принципам уважения территориальной целостности и суверенитета.
Также МИД Украины считает «особенно обидным» то, что заявление президента Казахстана прозвучало в преддверии саммита ОБСЕ, членом которой являются обе республики.
Возмутившее Украину заявление Токаева было сделано им в разговоре с немецким изданием Deutsche Welle. По словам политика, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за обещания члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика посетить Крым. В своем заявлении дипломаты особо обратили внимание на слова Додика о том, что Крым является частью России.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, США и Евросоюз отказываются признавать результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией.
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Теги:
В мире , Украина , МИД , ЕС , ОБСЕ , Республика Крым
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