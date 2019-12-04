Украина обиделась на Казахстан из-за Крыма

МИД Украины намерен объявить Казахстану дипломатический демарш из-за недавнего заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме . Заявление опубликовано официальной странице ведомства в Facebook

В заявлении говорится, что Украина всегда воспринимала Казахстан как своего партнера и друга, опираясь на двусторонний Договор о дружбе и сотрудничестве от 1994 года. Однако заявление Токаева, считают в украинском министерстве, противоречат задекларированным в документе принципам уважения территориальной целостности и суверенитета.

Также МИД Украины считает «особенно обидным» то, что заявление президента Казахстана прозвучало в преддверии саммита ОБСЕ , членом которой являются обе республики.

Возмутившее Украину заявление Токаева было сделано им в разговоре с немецким изданием Deutsche Welle. По словам политика, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Он отметил, что правительство Казахстана не было напугано событиями на Украине.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за обещания члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика посетить Крым. В своем заявлении дипломаты особо обратили внимание на слова Додика о том, что Крым является частью России.