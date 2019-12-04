Макрон поспорил с Турцией о классификации террористов

Макрон рассказал о несогласии с Турцией в вопросе классификации террористов

Заявление французского лидера прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.

Очевидно, мы не готовы классифицировать как террористическую группировку Рабочую партию Курдистана. Мы согласны, что нужно бороться с теми, кто предпринимает террористические действия против Турции, но мы не пойдем на какие-либо упрощения или обобщения, чего желает Турция в отношении различных политических и военизированных групп, — подчеркнул Макрон.

Как сообщает ТАСС, президент Франции отметил, что главной ценностью прошедшего саммита НАТО стало определение круга давно назревших проблем.

3 и 4 декабря в контролируемом курдами регионе на севере Сирии объявлены траурными днями. Как передавал News.ru, жители региона таким образом почтят память жертв обстрела турецкими силовиками города Телль-Рифаат