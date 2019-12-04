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Макрон рассказал о несогласии с Турцией в вопросе классификации террористов 

News.ru 2 часа назад
Макрон поспорил с Турцией о классификации террористов
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным согласие между Парижем и Анкарой в вопросе признания отельных организаций террористическими.
Заявление французского лидера прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне.
Очевидно, мы не готовы классифицировать как террористическую группировку Рабочую партию Курдистана. Мы согласны, что нужно бороться с теми, кто предпринимает террористические действия против Турции, но мы не пойдем на какие-либо упрощения или обобщения, чего желает Турция в отношении различных политических и военизированных групп, — подчеркнул Макрон.
Как сообщает ТАСС, президент Франции отметил, что главной ценностью прошедшего саммита НАТО стало определение круга давно назревших проблем.
3 и 4 декабря в контролируемом курдами регионе на севере Сирии объявлены траурными днями. Как передавал News.ru, жители региона таким образом почтят память жертв обстрела турецкими силовиками города Телль-Рифаат
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Теги:
В мире , Эммануэль Макрон , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Анкара , Турция , Франция
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