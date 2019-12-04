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Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал 

Рамблер 1 час назад

У России появился новый противник

Греция переходит в лагерь противников России. Об этом пишет «Взгляд».

Мочившийся в вино для России сделал новое заявление

Власть в Грузии должна быть свергнута. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил генеральный директор местного «Главного канала» («Мтавари архи») Ника Гварамия.

КНДР и США оказались на грани военного конфликта

Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона, опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Россия договорилась о новом мегапроекте

«Газпром» может построить газопровод из России в Китай не через Алтай, а через Монголию. Об этом пишет «Коммерсант».

Германия высылает двух российских дипломатов

AP Photo/Markus Schreiber
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с громким убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ

С 1 января 2020 года в столице вырастут тарифы ЖКХ, плата за содержание жилья и взнос за капитальный ремонт дома, сообщает «Вести Экономика» со ссылкой на информацию представителей мэрии Москвы.

Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП

Группа компаний "Магнат"
Основатель и владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий был сбит машиной около своего дома в Лондоне и умер после недели в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».

Россиянка на Олимпиаде выступит за Грузию

Спортивная гимнастка из России Мария Харенкова получила разрешение на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российская футболистка погибла в ДТП

#moykrasnoy/vk.com
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба омского "Иртыша".

Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков

Соцсети
Житель Перми, открывший стрельбу, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
Комментарии 34 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Мария Харенкова , Газпром , Генштаб , МИД , Правительство Москвы , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Греция
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