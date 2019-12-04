Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал 

У России появился новый противник
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Власть в Грузии должна быть свергнута. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил генеральный директор местного «Главного канала» («Мтавари архи») Ника Гварамия.
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона, опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Россия договорилась о новом мегапроекте
«Газпром» может построить газопровод из России в Китай не через Алтай, а через Монголию. Об этом пишет «Коммерсант».
Германия высылает двух российских дипломатов
AP Photo/Markus Schreiber
МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с громким убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
С 1 января 2020 года в столице вырастут тарифы ЖКХ, плата за содержание жилья и взнос за капитальный ремонт дома, сообщает «Вести Экономика» со ссылкой на информацию представителей мэрии Москвы.
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Группа компаний "Магнат"
Основатель и владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий был сбит машиной около своего дома в Лондоне и умер после недели в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».
Россиянка на Олимпиаде выступит за Грузию
Спортивная гимнастка из России Мария Харенкова получила разрешение на Олимпиаде-2020 в Токио представлять Грузию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российская футболистка погибла в ДТП
#moykrasnoy/vk.com
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба омского "Иртыша".
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Соцсети
Житель Перми, открывший стрельбу, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.