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«Отказ от сотрудничества»: ФРГ выслала российских дипломатов 

Газета.Ru 1 час назад
«Отказ от сотрудничества»: скандал России с ФРГ
Фото: depositphotos.com
Власти Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Принятые меры объяснили отказом Москвы от сотрудничества по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Россия же назвала действия Германии недружественными и пообещала принять ответные меры.
Германия объявила двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон-грата, заявили в МИД ФРГ. Данный шаг связан с расследованием дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице.
«Так правительство [Германии] реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные запросы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства», — отметили в ведомстве.
Статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис в последний раз передал соответствующий запрос послу России в Германии Сергею Нечаеву 20 ноября, добавили в немецком министерстве иностранных дел.
«С точки зрения правительства Германии, серьезное и непосредственное сотрудничество российских властей остается обязательным, учитывая, что генеральный прокурор [Петер Франк] взял на себя расследование по этому делу», — подчеркнули в МИД ФРГ.
В деле Хангошвили присутствуют реальные доказательства о заказном статусе убийства, подытожили в ведомстве, поэтому Берлин оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в отношении России.
При этом в генпрокуратуре Германии заявили, что у нее якобы есть доказательства причастности российских властей или представителей правительства Чечни к убийству гражданина Грузии в Берлине.
В свою очередь Москва пообещала принять ответные меры на недружественные действия Берлина. Как заявили в МИД РФ, российская сторона пример соответствующий комплекс мер.
«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — цитирует ведомство ТАСС.
Стоит отметить, что Хангошивили был убит в столице Германии 23 августа. Гражданин Грузии участвовал во второй чеченской войне, он выступал на стороне сепаратистов и соратников Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В ходе боевых действий Хангошивили командовал отрядом из нескольких десятков ичкерских боевиков.
Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выпустили совместное расследование, в котором установили личность убийцы Хангошивили. По их данным, за покушением на боевика якобы стоит российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.
Красиков попал в Берлин с помощью «влиятельных покровителей», которые помогли ему получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов», отмечается в расследовании СМИ, покрывать же убийцу якобы могут российские власти.
При этом предполагаемый киллер был внесен в базу Интерпола по инициативе российской стороной, утверждают издания, но в настоящее время его имени нет в списках. К слову, МИД России в сентябре опроверг любые обвинения по покрывательству подозреваемого.
Впоследствии The Wall Street Journal сообщил о том, что Германия может ввести санкции против России из-за возможного «российского следа» в деле убитого боевика. Источники издания утверждают, что немецкая прокуратура изучает возможную причастность Москвы.
В Кремле же уверены, что любые подозрения в причастности России к делу Хангошвили «абсолютно беспочвенны». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом деле не может быть серьезных подозрений.
«Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — добавил Песков.
Кремль абсолютно не в курсе этого происшествия, подчеркнул пресс-секретарь президента, следствием занимаются правоохранительные органы Германии.
Тем не менее высылка российских дипломатов может негативно отразиться на отношениях Москвы и Берлина, а также стать повторением прошлогодней истории с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда власти Великобритании обвинили в инциденте «российские спецслужбы» и спровоцировали высылку российский дипломатов из 30 стран. При этом британские власти до сих пор не предоставили улик или доказательств «причастности России».
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Теги:
В мире , Сергей Нечаев , Сергей Скрипаль , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Дмитрий Песков , Зелимхан Хангошвили , Петер Франк , МИД , ГРУ , Интерпол , Spiegel , ИТАР-ТАСС , Bellingcat , Wall Street Journal , Германия , Грузия , Москва
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