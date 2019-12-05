России предложили возглавить борьбу с ядерным оружием

Странам Европы следует участвовать в обсуждении договоров по ядерной проблеме, однако именно США Россия «должны возглавить это движение». Об этом заявил корреспонденту «Ленты.ру» в Женеве Дес Браун — бывший министр обороны Великобритании и член наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

«У нас есть ядерные системы, однако их число очень маленькое, если смотреть в сравнении с США и Россией», — отметил Браун.

Он напомнил, что на две страны приходится 92 процента мирового арсенала. Несмотря на это, Европа должна быть включена в подобные обсуждения, считает он.

Лучшим вариантом в текущей ситуации эксперт считает выработку общего свода правил, которого все бы придерживались. В то же время Браун указал, что Москве и Вашингтону следует вспомнить историю и начать конкретные переговоры.

«Я был бы очень рад, если бы президент США [Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин сели бы и поговорили. (…) Это было бы облегчением для всех», — считает он.

О том, что американской и российской стороне нужно договариваться, прежде чем привлекать к обсуждениям другие страны, указал и президент Люксембурского форума Вячеслав Кантор . Он также отметил, что опасность ядерной катастрофы в настоящее время выше, чем когда-либо во времена холодной войны.