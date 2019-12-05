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России предложили возглавить борьбу с ядерным оружием 

Lenta.ru + ещё 2 47 минут назад
России предложили возглавить борьбу с ядерным оружием
Фото: Reuters
Странам Европы следует участвовать в обсуждении договоров по ядерной проблеме, однако именно США и Россия «должны возглавить это движение». Об этом заявил корреспонденту «Ленты.ру» в Женеве Дес Браун — бывший министр обороны Великобритании и член наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
«У нас есть ядерные системы, однако их число очень маленькое, если смотреть в сравнении с США и Россией», — отметил Браун.
Он напомнил, что на две страны приходится 92 процента мирового арсенала. Несмотря на это, Европа должна быть включена в подобные обсуждения, считает он.
Лучшим вариантом в текущей ситуации эксперт считает выработку общего свода правил, которого все бы придерживались. В то же время Браун указал, что Москве и Вашингтону следует вспомнить историю и начать конкретные переговоры.
«Я был бы очень рад, если бы президент США [Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин сели бы и поговорили. (…) Это было бы облегчением для всех», — считает он.
О том, что американской и российской стороне нужно договариваться, прежде чем привлекать к обсуждениям другие страны, указал и президент Люксембурского форума Вячеслав Кантор. Он также отметил, что опасность ядерной катастрофы в настоящее время выше, чем когда-либо во времена холодной войны.
Ранее бывший министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри счел, что Россия и США приблизили человечество к угрозе ядерной катастрофы.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Уильям Перри , Дес Браун , Дональд Трамп , Вячеслав Кантор , Lenta.ru , Великобритания
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