КНДР и США оказались на грани военного конфликта

Перемирие между КНДР и США может перерасти в военный конфликт

Состояние перемирия между КНДР США может в любой момент перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил начальник генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхон в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР не помешают США применить оружие в случае необходимости. «КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности», — приводит ТАСС заявление Пак Чен Чхона, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Пак Чен Чхон предупредил, что оружие КНДР «станет ужасной вещью для США». По его словам, КНДР разочарована словами американского лидера, а Ким Чен Ын назвал их «невообразимыми». Начальник Генштаба отметил, что «такая позиция и хвастливые заявления» могут навредить самому Трампу.