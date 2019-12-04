Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски

Вучич поблагодарил российского лидера за постоянную поддержку и помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, он отметил, что стороны сделали многое в вопросе строительства газопровода. «Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны, для надежного будущего нашего народа», — сказал Вучич.

В январе Путин и Вучич встретились в Белграде, российский лидер прокатил президента Сербии на своем лимузине «Аурус». В рамках визита стороны подписали больше 20 документов, в том числе в сфере энергетики и по линии военно-технического сотрудничества.