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Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски 

Lenta.ru 58 минут назад
Президент Сербии Александр Вучич на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи говорил на русском языке. Видеозапись встречи показал телеканал «Россия 24».
Вучич поблагодарил российского лидера за постоянную поддержку и помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, он отметил, что стороны сделали многое в вопросе строительства газопровода. «Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны, для надежного будущего нашего народа», — сказал Вучич.
В январе Путин и Вучич встретились в Белграде, российский лидер прокатил президента Сербии на своем лимузине «Аурус». В рамках визита стороны подписали больше 20 документов, в том числе в сфере энергетики и по линии военно-технического сотрудничества.
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Теги:
В мире , Видео , Европа , Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , Сербия , Сочи
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