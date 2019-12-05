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В мире

Немецкий депутат раскритиковал высылку российских дипломатов 

News.ru + ещё 91 1 час назад
Немецкий депутат раскритиковал высылку дипломатов РФ
Фото: germania.diplo.de
Депутат Бундестага Антон Фризен считает высылку российских дипломатов из Германии перед саммитом «нормандской четвёрки» контрпродуктивной. Он отметил, что следствие по убийству гражданина Грузии ещё не закончено.
По его словам, этот шаг властей страны не оправдан, передаёт РИА Новости.
Думаю, что этот шаг не оправдан, потому что пока по сей день следствие по этому вопросу ведётся, точного результата нет, — подчеркнул он.
Политик отметил, что в отношения Москвы и Берлина может произойти эскалация из-за этого дела. При этом серьёзной критики в парламенте не последует, так как депутаты из правительства составляют большинство.
Некоторые парламентарии, парламентарии оппозиции, в том числе мы, думаю, политики левых, будут критически высказываться. Во всяком случае, дискуссии будут, — заключил он.
News.ru писал, что гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа 2019 года.
Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.
Издание Spiegel не исключало, что задержанный по подозрению в убийстве россиянин Вадим Соколов имеет отношение к спецслужбам РФ. Позднее сообщалось, что он получал визу как инженер, а на самом деле его зовут Вадим Красиков.
В связи с новыми подробностями дела об убийстве Хангошвили власти Германии выслали из страны двух работавших в посольстве РФ сотрудников спецслужб. Послу Москвы в ФРГ вручили ноту протеста.
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Комментарии 22 
Теги:
В мире , Вадим Соколов , Зелимхан Хангошвили , Бундестаг , РИА Новости , Германия
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