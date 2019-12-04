Меркель объяснила высылку российских дипломатов 

Германия выслала российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Меркель, решение о высылке дипломатов было принято, поскольку Германия не увидела от России помощи в расследовании преступления.
Канцлер отметила, что может затронуть эту тему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря. При этом она не согласилась с тем, что ситуация может негативно сказаться на переговорах в «нормандском формате».
«Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе. Но с точки зрения двусторонних отношений это событие», — сказала Меркель на полях саммита НАТО.
В среду МИД Германии сообщил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, произошедшего 23 августа. Подозреваемый по делу — гражданин России.