В Германии ищут «российский след» в убийстве боевика

В Кремле оценили сообщения о связи России с убийством в Берлине

Германия может ввести новые санкции против России. Это произойдет, если полиции удастся доказать наличие «российского следа» в деле об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. При этом ранее была установлена личность подозреваемого — это россиянин 1965 года рождения, связанный с еще одним делом. В Кремле же пока не располагают информацией по делу об убийстве Хангошвили.

Власти ФРГ могут ввести новые антироссийские санкции, если подтвердится «российский след» в деле об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Немецкая прокуратура склонна считать, что РФ причастна к убийству «чеченского повстанца», отметили собеседники издания. Дальнейшим ходом дела будет заниматься федеральный прокурор Германии.

Ранее издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве экс-боевика. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года. «Киллер на велосипеде» убил предпринимателя из Кабардино-Балкарии

Утверждается, что власти РФ «могут покрывать убийцу», который также «с помощью влиятельных покровителей» смог раздобыть поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и пройти пограничный контроль.

Красиков-Соколов был занесен в базу Интерпола , сообщается в расследовании журналистов, однако сейчас в списке его нет. У Москвы же нет желания сотрудничать по этому поводу, добавляют расследователи.

Министерство иностранных дел России еще в начале сентября отвергло обвинения в покрывательстве предполагаемого убийцы. В МИДе призвали воздержаться от скорых выводов и назвали сообщения Der Spiegel «домыслами».

Кремль же до сих пор не располагает информацией по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет, никаких нет новых ответов. Мы абсолютно не в курсе этого происшествия; мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии, и мне нечего сказать — мы не располагаем никакой информацией», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

Подозрения в том, что Россия может иметь отношение к убийству бывшего боевика, Песков назвал «абсолютно беспочвенными».

«Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — заявил он (цитата по ТАСС).

Застреленный в берлинском парке Моабит 23 августа полевой командир Хангошвили — один из ближайших сподвижников одиозных лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова Шамиля Басаева . Он командовал бандой из нескольких десятков ичкерийских боевиков.

Хангошвили, как считается, был предводителем банды, которая летом 2004 года участвовала в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его отряд долгое время скрывался в Панкисском ущелье.

Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое абхазской стороной. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.

Бывших полевых командиров и рядовых чеченских боевиков регулярно убивали в нулевых годах — уже после окончания обеих Чеченских кампаний. В основном убийства происходили за границей, где скрывались ичкерийцы.

В 2009 году бывший чеченский боевик Али Осаев, получивший вид на жительство в Турции, был убит у своего дома в стамбульском районе Зейтинбурну тремя выстрелами в голову из пистолета с глушителем.

В декабре 2008 года погиб отошедший от дел полевой командир Ислам Джанибеков. Тремя месяцами ранее также в Стамбуле был убит бывший боевик Гаджи Эдильсултанов.

В сентябре 2009 года в Москве убит экс-депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев . Это произошло днем в центре Москвы, в двух шагах от дома правительства России . Киллеры настигли его машину и расстреляли через открытое окно бронированного «Мерседеса».

Братья Ямадаевы, в прошлом — полевые командиры ичкерийских сепаратистов, во время второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил и сыграли важную роль при взятии Гудермеса. После окончания активных боевых действий на основе боевых подразделений Ямадаевых был сформирован батальон «Восток».