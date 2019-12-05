Президент Азербайджана распустил парламент страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил в четверг Милли меджлис (парламент) страны и назначил внеочередные выборы в законодательный орган на 9 февраля. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

"Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 конституции Азербайджанской Республики постановляю: Распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года", — говорится в документе.

С инициативой роспуска Милли меджлиса выступили в конце прошлой недели депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан", ПЕА), составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента. Эту инициативу поддержали также независимые и оппозиционные депутаты.

В понедельник парламент, рассмотрев на своем заседании предложение депутатов от правящей партии, подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту с просьбой о роспуске законодательного органа и назначении внеочередных выборов и соответствующее постановление. В документе было подчеркнуто, что ускорение реформ и необходимость охвата ими всех ветвей власти "требуют совершенствования, повышения эффективности и обновления деятельности Милли меджлиса, приведения ее в соответствие с динамичным развитием страны и осуществляемой стратегией реформ". В нем также говорилось, что большинство депутатов считает невозможным в сложившихся условиях продолжать парламентскую деятельность и убеждено в необходимости проведения внеочередных выборов в парламент.

Вердикт Конституционного суда

Накануне Конституционный суд (КС) по вопросу главы государства признал законным роспуск парламента президентом на основании обращения депутатов. При этом, согласно заключению КС, законодательный орган должен сохранить до избрания нового состава парламента часть своих полномочий, кроме принятия законов, и представительские функции в международных организациях.

Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года. Парламентские выборы в стране проходят каждые пять лет. Очередные парламентские выборы в стране должны были пройти в ноябре 2020 года.