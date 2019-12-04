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Украинского депутата Киву поймали в Раде за просмотром «обнаженки» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива смотрел в рабочее время в зале парламента видео интимного характера, сообщили СМИ.
Как передает УНИАН, на ролике, который смотрел Кива, мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, «снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо».
Судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.
Напомним, в начале октября Кива сначала попытался скрыть от фотографов свою переписку с неизвестной девушкой, которая была записана в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса», а затем стал «активно теребить штаны в районе ширинки».
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Илья Кива
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