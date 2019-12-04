Украинского депутата Киву поймали в Раде за просмотром «обнаженки»

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива смотрел в рабочее время в зале парламента видео интимного характера, сообщили СМИ.

Как передает УНИАН, на ролике, который смотрел Кива, мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, «снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо».

Судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.

Напомним, в начале октября Кива сначала попытался скрыть от фотографов свою переписку с неизвестной девушкой, которая была записана в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса», а затем стал «активно теребить штаны в районе ширинки».