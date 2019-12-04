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Депутата застукали в Раде за просмотром интимного видео 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива на заседании Верховной рады Украины смотрел видео интимного характера, сообщает агентство УНИАН. По данным журналистов, ролик был заранее записан парламентарием на телефон.
Суть видео состоит в том, что в спортивном зале к мужчине, который занимается жимом штанги лежа, подходит тренер, снимает штаны и садится спортсмену на лицо. При этом автор статьи уверяет, что, судя по интерфейсу приложения, с помощью которого Кива смотрел ролик, видео было сохранено парламентарием в памяти телефона.
По данным издания, Кива не в первый раз оказывается в щекотливой ситуации. В начале октября депутат попытался скрыть от фотографов переписку с женщиной, которая в его запасной книжке отмечена как «Юля конкурс красоты Одесса». Журналисты выяснили, что парламентарий переписывался с одесситкой Юлией Панкратовой, организатором конкурсов красоты, которая в соцсетях позиционирует себя как «девушка без пары».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Илья Кива заявил, что из-за людей без опыта и образования, которые приходят к власти на Украине, страна может «не пережить» 2020 год: в бюджет на этот год заложено серьезное повышение тарифов на газ, воду и электричество.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Видео , Украина , Илья Кива , Юлия Панкратова , Верховная Рада , УНИАН
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