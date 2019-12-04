«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?

«Это не аннексия»: почему Крым не напугал Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает присоединение Крыма России «аннексией». По словам политика, между Москвой Нур-Султаном «абсолютно доверительные» отношения, и в 2014 году Казахстан совсем не был «напуган». Токаев добавил, что урегулировать внутриукраинский конфликт можно только с помощью минских соглашений.

Казахстан не считает, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, действия России вовсе не напугали Нур-Султан.

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией… Что произошло, то произошло. Аннексия — слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул политик.

По словам Токаева, в Казахстане изначально верили в «мудрость и порядочность» российского руководства. Он также подчеркнул, что разрешить внутриукраинский конфликт можно, только соблюдая минские соглашения. Токаев напомнил, что минские переговоры были начаты по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Стоит отметить, что официально Казахстан не признал Крым частью России. Однако в 2015 году в школьных учебниках полуостров был указан как субъект Российской Федерации.

Посольство Украины тогда направило в казахстанский МИД ноту протеста, потребовав отзыва учебников из школ. Украинские дипломаты заявили, что концепция учебных пособий «противоречит позиции руководства Республики Казахстан, которое неоднократно заявляло о своей поддержке территориальной целостности Украины».

В результате власти страны решили внести изменения в учебники. Однако пресс-секретарь министерства образования и науки Казахстана Алибек Шокпаров заявил, что учебники с российским Крымом прошли экспертизу и соответствуют госстандарту.

Схожей осторожной позиции придерживается и другая постсоветская республика — Белоруссия. Лидер страны Александр Лукашенко в марте 2019 года заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским. «Нет, таких тем не проскальзывало. Благодарен Путину за его понимание моего положения», — отметил он.

«Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил, что если Украина считает Крым своей землей, то она должна «воевать и умирать» за полуостров.

Отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией и торговый партнер Москвы в черноморском регионе — Турция. «Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ », — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Новый глава Украины также Крым считает украинской территорией и требует его вернуть. Еще будучи кандидатом в президенты страны, Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хотел сказать Путину при встрече — он говорил, что начал бы встречу с требования «денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — отвечал он журналистам на соответствующие вопросы.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. «Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — подчеркнул он.

Российский лидер также объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. «Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее», — добавил Путин.

Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов после мартовского референдума в 2014 году. В поддержку воссоединения с Россией проголосовали 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе.