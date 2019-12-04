Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Происшествия

Депутат сообщил, что в Раде перепутали текст заявления по продвижению Украины в НАТО 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО
Фото: РИА Новости
Аппарат Верховной рады из-за технических несогласованностей опубликовал во вторник на сайте парламента старый текст заявления по дальнейшему продвижению Украины в НАТО. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Он напомнил, что во вторник, 3 декабря, Рада приняла заявление относительно дальнейшего продвижения Украины в НАТО, чтобы поддержать украинскую правительственную делегацию на саммите стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Лондоне, а также напомнить евроатлантическим партнерам о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ.
"Из-за технических несогласованностей (аппарат Рады не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления", — написал Чернев в Facebook, отметив, что новый текст появится в среду.
При этом депутат обнародовал текст заявления, где, в частности, указано: "Верховная Рада Украины заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечение мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности. Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".
На сайте Рады 3 декабря было опубликовано устаревшее заявление, в котором, в частности, говорилось: "Уполномочить председателя Верховной рады Украины на подписание документов, совместно с президентом, премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО". Этот текст затем появился в украинских СМИ.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете Власти Украины объявили Цемаха в розыск по обвинению в терроризме Власти Украины объявили Цемаха в розыск по обвинению в терроризме СМИ: в Ираке схвачен двоюродный брат и заместитель ликвидированного главаря ИГ СМИ: в Ираке схвачен двоюродный брат и заместитель ликвидированного главаря ИГ
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Верховная Рада , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 7
У России появился новый противник
У России появился новый противник 192
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 26
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 331
Видео
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение