«Налог на убийство детей»: снайпер о войне в Донбассе

«У войны женское лицо»: поэтесса и снайпер о войне в Донбассе

Поэтесса Анна Ревякина и снайпер Юла рассказали «Московскому комсомольцу», чем для них стало противостояние с украинской армией и будет ли «ментальное возвращение Донбасса» в состав Украины , о котором говорят политики.

Анна Ревякина заявила журналистам издания, что познакомилась с Юлой, когда работала над поэмой о войне в Донбассе, главной героиней которой стала девушка-снайпер.

По словам Юлы, самым страшным для нее стало опознание погибших.

«Морг. Были очень большие потери. Мы искали своих. Трупы, трупы… Вдвойне страшно — трупы детей. Ко взрослым как-то привыкаешь, как бы без боли… Я разучилась плакать. Последний раз плакала в 2013 году, когда у меня умерла собака», — заявила она.

Снайпер отметила, что ушла воевать вслед за мужем и за нее даже была назначена награда, но потом ее объявили погибшей и «все рассосалось».

По словам Юлы, она не убила ни одного солдата вооруженных сил Украины, так как был строгий приказ их не трогать.

«Я честно могу сказать, что ни одного всушника не убила. У нас был строгий приказ: не трогать солдат ВСУ, брать их в плен, а затем обменивать на наших (…) Для меня там нет людей. Я их в мой дом приходить не просила. Они на Украине платят налог на войну — значит, на убийство моих детей. Для меня есть черное и белое. Есть свои и те, которых нет», — пояснила она.

В свою очередь Анна Ревякина выразила уверенность в том, что с Украиной Донбасс сможет только «сосуществовать» рядом.

«Говорить надо не о возвращении, а о сосуществовании. Можно выдавать документы, платить пенсии, ремонтировать дома. Но разве это вернет к жизни людей? Между нами ров, наполненный водой, он же — окоп…», — подчеркнула она.

По мнению же Юлы, «чертова война закончится лет через двадцать».

«Вот мы с вами разговариваем, а у нас опять шумят. Так, что дом ходуном ходит. В стороне Амвросиевки и Ясиноватой. Сегодня пацанов в Горловке расстреляли. В Донецке тоже неспокойно. О прекращении огня речи вообще нет. В худой мир я не верю. Я — снайпер», — заявила она.