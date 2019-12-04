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Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным на саммите «нормандской четверки» 

Ura.Ru 44 минуты назад
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский должен соблюдать ряд правил в рамках переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». Такие условия украинскому лидеру выставили оппозиционные партии.
Всего в заявлении трех оппозиционных фракций — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — указано пять «красных линий», которых должен держаться Зеленский в рамках грядущего мероприятия.
«Никаких компромиссов в отношении унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину. Никакого прекращения международных судебных процессов против России. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации», — передает требования оппозиционеров ТАСС.
Как уточнил представитель фракции «Европейской солидарности» Андрей Парубий, в преддверии саммита перед Киевом стоит вызов, способный поставить «под риск саму украинскую государственность». Как объяснил политик, нарушение обозначенных «красных линий» нанесет непоправимый вред стране.
Ближайший саммит «Нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Елисейском дворце, напоминает телеканал RT. Помимо Путина и Зеленского, на нем будут присутствовать главы Германии и Франции. В ходе саммита президенты Украины и России также проведут отдельную встречу, в ходе которой они также обсудят газовый вопрос, сообщает телеканал 360.
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Комментарии 11 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Владимир Путин , Russia Today , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье"
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