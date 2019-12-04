Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным на саммите «нормандской четверки»

Всего в заявлении трех оппозиционных фракций — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — указано пять «красных линий», которых должен держаться Зеленский в рамках грядущего мероприятия.

«Никаких компромиссов в отношении унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину. Никакого прекращения международных судебных процессов против России. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации», — передает требования оппозиционеров ТАСС.

Как уточнил представитель фракции «Европейской солидарности» Андрей Парубий , в преддверии саммита перед Киевом стоит вызов, способный поставить «под риск саму украинскую государственность». Как объяснил политик, нарушение обозначенных «красных линий» нанесет непоправимый вред стране.

Ближайший саммит «Нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Елисейском дворце, напоминает телеканал RT. Помимо Путина и Зеленского, на нем будут присутствовать главы Германии и Франции. В ходе саммита президенты Украины и России также проведут отдельную встречу, в ходе которой они также обсудят газовый вопрос, сообщает телеканал 360.